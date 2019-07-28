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Венедиктов назвал Кара-Мурзу-старшего блистательным публицистом 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Кара-Мурза-старший был блистательным публицистом, историком и другом, все, что он делал, он делал честно и до конца, сказал главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
В воскресенье стало известно, что журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни.
"Володя был блистательным историком, блистательным публицистом, блистательным журналистом, блистательным другом! Все, что он делал, он делал честно и до конца. Он последнее время тяжело болел, но тяжелобольной он приходил на работу, на "Эхо" (радиостанция "Эхо Москвы" — ред.), и когда ему предлагали отдохнуть, пропустить передачу, он все время говорил: "Есть еще, что много сказать, много сделать", — сказал РИА Новости Венедиктов.
"Он называл себя потомком Чингисхана, что в известной мере верно, и мы все время думали, как мы поедем в Монголию и будем под его благодатью жить — не случилось, очень грустно", — добавил журналист.
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Общество , Алексей Венедиктов , РИА Новости , Эхо Москвы
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