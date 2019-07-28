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В Московском Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где пройдет торжественный молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.
Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.
В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.
Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после — русские цари венчались на царство. В XIV — XVII веках Успенский собор — усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор — это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.
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