В Московском Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси

В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где пройдет торжественный молебен святому.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тысяч верующих.

В воскресенье в Киеве пройдет торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, которую возглавит митрополит Онуфрий. За Божественной литургией состоится прославление в лике святых святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора Киевской Духовной академии священномученика Александра Глаголева.

Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после — русские цари венчались на царство. В XIV — XVII веках Успенский собор — усыпальница предстоятелей Русской церкви. Сейчас Успенский собор — это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения.