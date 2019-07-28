«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети

Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин.

Фото состава в Facebook опубликовала пользователь Лора Манек. Она отметила, что предпочитает не пользоваться электричками, однако в этот раз решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.

На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи.

"Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких «скотовозках» каждый день", — написала автор фото.

Комментаторы усомнились в том, что такой разваливающийся поезд все еще может ездить, и отметили, что электричка явно пережила апокалипсис.

"Похоже на поезд из фильма про зомби", — написал Евгений Николаевич Семыкин.

"Фильм ужасов какой-то", — отметила Анна Молчанова.

Другие пользователи с иронией предположили, что на фото представлен новый проект украинских железных дорог.

"Это ж гиперлуп?" — написал Игорь Пасько.