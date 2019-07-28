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«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: Facebook Лоры Манек
Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин.
Фото состава в Facebook опубликовала пользователь Лора Манек. Она отметила, что предпочитает не пользоваться электричками, однако в этот раз решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.
На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи.
"Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких «скотовозках» каждый день", — написала автор фото.
Комментаторы усомнились в том, что такой разваливающийся поезд все еще может ездить, и отметили, что электричка явно пережила апокалипсис.
"Похоже на поезд из фильма про зомби", — написал Евгений Николаевич Семыкин.
"Фильм ужасов какой-то", — отметила Анна Молчанова.
Другие пользователи с иронией предположили, что на фото представлен новый проект украинских железных дорог.
"Это ж гиперлуп?" — написал Игорь Пасько.
"Вроде Гиперлуп с трубы выскочил, а краска от скорости отлетела", — отметил Николай Каплунов.
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Комментарии63
Общество , Украина , Анна Молчанова , Киев
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