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Девушка исполнила танец на шесте на крыльце мэрии 

News.ru + ещё 3 55 минут назад
Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press
В города Березники Пермского края местная жительница исполнила откровенный танец на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео было размещение в соцсети в «ВКонтакте».
Сообщается, что танец в рамках фитнес-фестиваля исполнила профессиональная танцовщица Галина Корелина.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одним понравилось выступление, другие сочли неуместным исполнять подобные танцы на крыльце администрации.
Как ранее писал News.ru, в белорусском Гродно стриптизёрши устроили откровенную фотосессию на Кургане Славы. Таким образом танцовщицы решили отметили День независимости республики.
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