Девушка исполнила танец на шесте на крыльце мэрии

В города Березники Пермского края местная жительница исполнила откровенный танец на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео было размещение в соцсети в «ВКонтакте».

Сообщается, что танец в рамках фитнес-фестиваля исполнила профессиональная танцовщица Галина Корелина.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одним понравилось выступление, другие сочли неуместным исполнять подобные танцы на крыльце администрации.

Как ранее писал News.ru, в белорусском Гродно стриптизёрши устроили откровенную фотосессию на Кургане Славы. Таким образом танцовщицы решили отметили День независимости республики.