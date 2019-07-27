Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рестораторы рассказали об убытках из-за несогласованной акции в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рестораторы рассказали об убытках, которые терпит бизнес из-за несогласованной акции в центре Москвы, сообщает портал м24.
Так, по словам ресторатора Аркадия Новикова, которые приводятся в сообщении, из-за несанкционированной акции в центре Москвы закрыта половина ресторанов. «Конечно ресторан теряет деньги», — добавил А. Новиков.
Ранее сообщалось, что, сотрудники полиции задерживают участников несогласованного властями митинга в центре столицы. По данным столичного ГУ МВД, в центре Москвы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек.
Ранее сообщалось, что правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по Тверской улице. Полиция предупредила участников митинга о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.
Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили горожан о незаконности акции 27 июля. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Агентство «Москва»: последние новости
СПЧ призвал граждан не участвовать в несанкционированной акции 27 июля Дочь убитой на детской площадке в Раменском женщины находится дома у тети «Фобос»: Вместо пика тепла в конце июля москвичей ждет «ледяная макушка лета»
Комментарии1
Общество , Аркадий Новиков , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве166
Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе173
Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы283
Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри2
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды28
Видео
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:20
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Происшествия
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
Общество
00:44
Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри
Армия Оружие
00:47
Митинг в Москве: Соболь задержали
Новости Москвы
00:20
Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы
Общество
00:20
На проспекте Сахарова митинговали иногородние
Общество
00:54
Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе
В мире
03:18
Ситуация в Донбассе обострилась
Армия Войска
00:20
Россиян предупредили об опасности участия в митинге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение