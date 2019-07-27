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Член ОП отметил корректную работу полиции на несанкционированной акции в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась, людей пришло не так много, заявил директор Института проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.
«Я сам присутствую, вот отошел немного в сторону от самого митинга, от этого незаконного.
Во-первых, я бы сказал, что с одной стороны, я вижу, что проходит она достаточно вяло. То есть люди без какого-то задора, самих людей не так много оказалось. Я бы сказал, что, в целом, мероприятие не получилось.
Но я вижу вот эти попытки активизировать как-то, чтобы что-то хотя бы происходило, потому что в тех условиях то, что происходит, сотрудники полиции проявляют себя очень корректно.
Я видел, как прямо при мне залезали люди на деревья, вставали на с цветами на кадки и прочее. И сотрудники полиции по 5-6 минут уговаривали их спуститься, потом объявления через мегафон с просьбой разойтись, отойти в сторону, не мешать проходу граждан, и эти люди не расходятся, и только после 10-15-20 минут полиция так или иначе отодвигает их в сторону, постепенно оттесняет от проезжей части, чтобы могли спокойно проезжать машины и могли проходить спокойно люди.
Что я еще обнаружил? Обнаружил явных провокаторов. Например, я увидел, как женщина перед видеокамерами, женщина пожилого возраста дает интервью о том, что ее били целых три милиционера.
И при этом у нее были следы крови на лице. Но история с тремя милиционерами, которые ее якобы сначала побили, а потом отпустили, она выглядит фантастической, естественно.
Но самое интересное, что потом обнаружилось, что у нее какая-то ранка на пальце, то есть, по всей видимости, она просто выдавила из этой ранки кровь и размазала по своему лицу. Кроме того, я бы еще сказал, что некоторые люди настроены очень агрессивно, они прямо ругаются матом, очень агрессивно себя ведут», — рассказал Григорьев.
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Общество , Максим Григорьев , Общественная палата России , Москва
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