Две трети митинговавших на проспекте Сахарова оказались иногородними

Москвы. Среди присутствующих в предыдущем митинге на проспекте Академика Сахарова две трети составили иногородние граждане, сообщил в субботу "Газете.Ru" источник в ГУВД

Неделю назад в Москве прошел согласованный митинг оппозиции, собравший около 20 тысяч участников. Источник в ГУВД рассказал, что почти 12 тысяч из собравшихся были не москвичами.

Сегодня в Москве проходит несанкционированная акция оппозиции. Митинг начался в 14.00 у здания мэрии Москвы . Некоторых участников акции начала задерживать полиция.

Ранее ГУВД Москвы и столичная прокуратура напоминали о незаконности массового несогласованного мероприятия и предостерегали граждан от участия в нем.