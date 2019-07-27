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Две трети митинговавших на проспекте Сахарова оказались иногородними 

Газета.Ru 42 минуты назад
Среди присутствующих в предыдущем митинге на проспекте Академика Сахарова две трети составили иногородние граждане, сообщил в субботу "Газете.Ru" источник в ГУВД Москвы.
Неделю назад в Москве прошел согласованный митинг оппозиции, собравший около 20 тысяч участников. Источник в ГУВД рассказал, что почти 12 тысяч из собравшихся были не москвичами.
Сегодня в Москве проходит несанкционированная акция оппозиции. Митинг начался в 14.00 у здания мэрии Москвы. Некоторых участников акции начала задерживать полиция.
Ранее ГУВД Москвы и столичная прокуратура напоминали о незаконности массового несогласованного мероприятия и предостерегали граждан от участия в нем.
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Общество , Видео , Правительство Москвы , МВД , Газета.Ru , Москва
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