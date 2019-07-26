Чурикова назвала причину своего падения со сцены

Стала известна причина падения со сцены 75-летней народной артистки СССР Инны Чуриковой

«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка», — призналась актриса в беседе с kp.ru.

Чурикова не исключила, что ей, возможно, придется сделать операцию на глазах.

Кроме того, она подтвердила, что никаких переломов у нее нет, а только одни ушибы. По ее словам, поначалу она подумала о худшем исходе, но «косточки выдержали».

Артистка добавила, что сейчас лечится в больнице.

«Врачи ко мне очень внимательны», — сказала она изданию.

Напомним, 75-летняя Инна Чурикова была госпитализирована вечером 18 июля после падения со сцены театра «Русская песня» во время спектакля «Старая дева». По словам зрителей, на сцене Инна Чурикова оступилась, а один из поклонников на руках донес ее до кулис. Постановка была прервана. Актрису госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.