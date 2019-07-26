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Чурикова назвала причину своего падения со сцены 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стала известна причина падения со сцены 75-летней народной артистки СССР Инны Чуриковой.
«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка», — призналась актриса в беседе с kp.ru.
Чурикова не исключила, что ей, возможно, придется сделать операцию на глазах.
Кроме того, она подтвердила, что никаких переломов у нее нет, а только одни ушибы. По ее словам, поначалу она подумала о худшем исходе, но «косточки выдержали».
Артистка добавила, что сейчас лечится в больнице.
«Врачи ко мне очень внимательны», — сказала она изданию.
Напомним, 75-летняя Инна Чурикова была госпитализирована вечером 18 июля после падения со сцены театра «Русская песня» во время спектакля «Старая дева». По словам зрителей, на сцене Инна Чурикова оступилась, а один из поклонников на руках донес ее до кулис. Постановка была прервана. Актрису госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
Муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, в комментарии «Ридусу» опроверг информацию о том, что она находится в тяжелом состоянии.
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Комментарии8
Общество , Инна Чурикова , Глеб Панфилов , Ридус , Комсомольская правда
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