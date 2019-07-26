Путин подписал закон о наказании за препятствие работы медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание для тех, кто мешает работе медицинских работников, в том числе препятствует проезду машин скорой помощи на дорогах.

Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации, отмечается, что изменения внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Согласно закону, воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы до двух лет, принудительными работами или штрафом до 80 тыс. рублей. В случае, если действия повлекли смерть пациента, то обвиняемому может грозить тюремный срок до 4 лет.