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Путин подписал закон о наказании за препятствие работы медиков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание для тех, кто мешает работе медицинских работников, в том числе препятствует проезду машин скорой помощи на дорогах.
Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации, отмечается, что изменения внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Согласно закону, воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы до двух лет, принудительными работами или штрафом до 80 тыс. рублей. В случае, если действия повлекли смерть пациента, то обвиняемому может грозить тюремный срок до 4 лет.
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Общество , Владимир Путин
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