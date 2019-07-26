Военкомы проверят участников незаконного митинга в Москве

На несанкционированной акции 27 июля в Москве планируется искать уклонистов от военной службы, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В связи с этим 27 июля 2019 года в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва», — приводит ТАСС сообщение департамента.

В департаменте пояснили, что митинг на проспекте Академика Сахарова 27 июля у здания правительства города носит явно незаконный и провокационный характер, «так как уведомление о проведении подобного мероприятия в соответствии с требованиями статьи 7 федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ в органы исполнительной власти не подавались».

В департаменте призвали не участвовать в акции и напомнили об ответственности, которую могут понести ее организаторы и участники.

Ранее прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в акции 27 июля.