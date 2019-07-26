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Обвинения в шпионаже из-за GPS-маячков отменяются 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Использование «умных» часов с видеокамерой или ручки с диктофоном больше не станет причиной для уголовного преследования или крупного штрафа.
В Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях планируется внести поправки, которые уточнят понятие специальной технической аппаратуры, используемой для негласного сбора информации, попросту — «шпионских гаджетов».
Это позволит дифференцировать специальные технические средства от устройств, рассчитанных на бытовое использование. Исключение составляют случаи, когда бытовым устройствам намеренно придаются «шпионские» функции, например, путём специальной технической доработки и перепрограммированием.
Пакет законопроектов, уточняющих понятие технических спецсредств, Совет Федерации планирует рассмотреть в ходе пленарного заседания 26 июля.
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