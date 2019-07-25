Родители узнали о содержании «групп смерти»

Родителей научили распознать в Сети опасные группы, склоняющие детей к суициду. Также взрослые теперь знают, как отгородить своих отпрысков от вступления в такие паблики. Рекомендации подготовила Межрегиональная общественная организация «Центр противодействия киберпреступлениям» совместно с психологами, сообщил сайт News.ru.

Какие посты публикуют в опасных группах, рассказали эксперты. В пабликах можно найти мрачные фотографии природы, размышления о смерти, бренности и бесполезности бытия. «Депрессивный контент» также включает картинки со сценами убийства, суицида, ранений, информацию об агрессивном поведении по отношению к детям, животным, женщинам и беспомощным.

Помимо этого нередко злоумышленники рассылают участникам сообществ письма со ссылкой на неизвестный файл. Когда интернет-пользователи его открывают, на устройстве устанавливается шпионская программа. С помощью нее недоброжелатели получают возможность следить за пользователем. Так, кураторы групп получают доступ к паспортным данным жертвы и адрес ее проживания. Кроме того, иногда подписчики сообществ получают ссылки на беседы. В них участвуют люди, оказывающие негативное влияние на детей. Они матерятся, используют шифры, неприличные символы, знаки, жесты и намеки. Кураторы также обсуждают там смерть животных.

Чтобы помочь своему ребенку, взрослым рекомендуют обратиться за помощью к профессионалу по работе с детьми. Специалист должен пообщаться с несовершеннолетним — неоднократно и неповерхностно. Еще стоит писать в прокуратуру жалобы на содержание постов в деструктивных группах: о разжигании ненависти к семье, девочкам и женщинам, старикам и общечеловеческим культурным ценностям. Важно рассказать ребенку, что не стоит обнародовать фотографии и личные данные. В противном случае личными данными заинтересуются люди со склонностью к педофилии.

Помимо этого несовершеннолетнего нужно научить не реагировать на подозрительные сообщения, не подписываться на деструктивные группы и не пытаться спасти и поддержать людей, жалующихся в соцсетях на одиночество и депрессию.