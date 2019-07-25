Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родители узнали о содержании «групп смерти» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родителей научили распознать в Сети опасные группы, склоняющие детей к суициду. Также взрослые теперь знают, как отгородить своих отпрысков от вступления в такие паблики. Рекомендации подготовила Межрегиональная общественная организация «Центр противодействия киберпреступлениям» совместно с психологами, сообщил сайт News.ru.
Какие посты публикуют в опасных группах, рассказали эксперты. В пабликах можно найти мрачные фотографии природы, размышления о смерти, бренности и бесполезности бытия. «Депрессивный контент» также включает картинки со сценами убийства, суицида, ранений, информацию об агрессивном поведении по отношению к детям, животным, женщинам и беспомощным.
Помимо этого нередко злоумышленники рассылают участникам сообществ письма со ссылкой на неизвестный файл. Когда интернет-пользователи его открывают, на устройстве устанавливается шпионская программа. С помощью нее недоброжелатели получают возможность следить за пользователем. Так, кураторы групп получают доступ к паспортным данным жертвы и адрес ее проживания. Кроме того, иногда подписчики сообществ получают ссылки на беседы. В них участвуют люди, оказывающие негативное влияние на детей. Они матерятся, используют шифры, неприличные символы, знаки, жесты и намеки. Кураторы также обсуждают там смерть животных.
Чтобы помочь своему ребенку, взрослым рекомендуют обратиться за помощью к профессионалу по работе с детьми. Специалист должен пообщаться с несовершеннолетним — неоднократно и неповерхностно. Еще стоит писать в прокуратуру жалобы на содержание постов в деструктивных группах: о разжигании ненависти к семье, девочкам и женщинам, старикам и общечеловеческим культурным ценностям. Важно рассказать ребенку, что не стоит обнародовать фотографии и личные данные. В противном случае личными данными заинтересуются люди со склонностью к педофилии.
Помимо этого несовершеннолетнего нужно научить не реагировать на подозрительные сообщения, не подписываться на деструктивные группы и не пытаться спасти и поддержать людей, жалующихся в соцсетях на одиночество и депрессию.
360tv.ru: последние новости
Умер народный артист России Анатолий Торопов «Леонид, помоги». Россияне завалили Instagram Ди Каприо просьбами спасти Байкал Мать мальчика на цепи сможет вернуть доверие сына
Комментарии1
Общество , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В атаке на Порошенко обнаружили «русский след»
Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине114
Австрия объявила в розыск «русского шпиона»22
В Грузии задержали экс-министра по делу о митингах2
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против РФ60
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение