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Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор определил минимальное количество баллов, которое необходимо получить школьнику по единому государственному экзамену (ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения. Соответствующий приказ опубликован в четверг на сайте ведомства.
Согласно приказу, для подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования школьникам необходимо сдать экзамен по русскому языка как минимум на 24 балла из 100, по математике — на 27 баллов. Минимальное количество баллов по физике, химии и биологии Рособрнадзор определил на уровне 36 баллов. ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям выпускникам нужно сдать на 40 баллов, по обществознанию — на 42 балла, по истории и литературе — на 32 балла, по географии — на 37 баллов, а на экзаменах по иностранным языкам необходимо получить более 22 баллов.
Для поступления в вузы по программам бакалавриата и специалитета выпускникам необходимо получить на ЕГЭ по русскому языку более 36 баллов. Минимальные баллы по остальным предметам определены на том же уровне, который необходим для получения аттестата.
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Общество , Образование , Рособрнадзор
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