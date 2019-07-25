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Росстат рассказал, в каких регионах врачи получают самую высокую зарплату 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 79,2 тыс. рублей по России. Больше всего получают врачи Чукотского (средняя зарплата — 188,8 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого автономных округов (183,3 тыс. рублей), говорится в исследовании Росстата в сфере оплаты труда отдельных категорий работников за I полугодие 2019 года, опубликованных на сайте ведомства.
Согласно данным Росстата, наиболее высокие зарплаты имеют врачи и медработники с высшим образованием Ненецкого автономного округа (171,7 тыс. рублей), Сахалинской области (155,1 тыс. рублей), Магаданской области (152,9 тыс. рублей), Москвы (143,5 тыс. рублей), Камчатского края (136,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийского автономного округа (133,3 тыс. рублей). Также выше 100 тыс. рублей в месяц получают врачи Тюменской области (124,9 тыс. рублей), Республики Саха (123 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (109,3 тыс. рублей), Мурманской области (101,9 тыс. рублей).
Самые низкие зарплаты получают врачи Северо-Кавказского федерального округа, средняя зарплата врачей по всему округу составляет 48 тыс. рублей. Наиболее низкий уровень зарплаты у врачей Карачаево-Черкесской Республики (44,7 тыс. рублей), Республики Северная Осетия — Алания (44,4 тыс. рублей) и Республики Ингушетия (44,3 тыс. рублей).
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Общество , Росстат
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