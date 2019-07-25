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Мать мальчика на цепи сможет вернуть доверие сына 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мать 10-летнего Тихона из поселения Великовечное Белореченского района (Краснодарский край) может и не восстановить доверие своего ребенка. Она не видела его шесть лет после того, как сына похитил ее бывший муж. Отец же ребенка периодически сажал несовершеннолетнего на цепь в сарае. Ситуацию «Ридусу» прокомментировали детский психолог Елена Лосева и юрист Антон Захаров.
Тихону придется приходить в чувства от подобного отношения со стороны отца. Насколько сильными окажутся последствия, зависит от многих факторов.
«Это личные особенности ребенка, как он это проживал, принимал, как будет реабилитироваться, особенности психики, мобильность, устойчивость», — объяснил психолог.
По мнению Лосевой, матери придется долго налаживать контакт с сыном. Женщина должна будет постоянно находиться рядом с ребенком. Но также важен и тактильный контакт, в том числе объятия. Однако необходимо помнить, что мальчик может со страхом реагировать на физические воздействия — зажиматься и не подпускать к себе. Устанавливать тактильный контакт — долгий процесс, уверен специалист.
Восстановление доверия — это не неделя и даже не месяц. А чтобы ребенок начал полностью доверять — есть вероятность, что это вообще не восстановится. Или на это уйдет не один год 
Елена Лосева, детский психолог
Тем более что расставание со значимым взрослым для ребенка в любом возрасте — травма. И не важно, кто это: мама, бабушка или кто-то еще.
Как отметил юрист, пока не ясно, лишат ли отца родительских прав. Незаконность лишения свободы ребенка отцом еще предстоит доказывать. Однако в противном случае следствие бы рассматривало дело по статье «Самоуправство». Под ее действие попал бы тот факт, что отец не давал ребенку видеться с матерью.
«То, что рассматривается другая, более тяжелая статья, говорит о том, что следствие имеет доказательства лишения ребенка свободы», — рассказал Захаров.
Ранее 46-летний житель села Великовечное запер в сарае и посадил на цепь своего сына. После этого он поехал в перинатальный центр вместе с беременной женой и ее четырехлетним сыном. Мальчик выбрался и со слезами на глазах прибежал в магазин. Теперь ребенок находится в реабилитационном центре. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».
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Общество , Антон Захаров , Елена Лосева , Ридус , Краснодарский Край
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