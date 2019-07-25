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Фотоконкурс «Назад в СССР» стартовал в социальной сети Instagram 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
С 20 июля по 2 августа у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность побывать в парке отдыха советской эпохи на территории Останкинской телебашни. На фестивале представлены все знакомые нам из детства и юности атрибуты: песочницы с грибком, педальные машинки, велосипед «Школьник», лото, домино, лоточница с мороженным и даже советские медицинские весы!
Но это ещё не всё. Любой желающий может принять участие в фотоконкурсе «Назад в СССР» — совместном проекте пресс-службы префектуры СВАО и администрации Останкинской телебашни. Главный приз — бесплатный проход для двоих на телебашню, а также брелок «Тройка» из лимитированного выпуска с дизайном префектуры СВАО.
Чтобы получить главный приз прийти на фестиваль, сделать фото в стиле СССР (например, в ретро одежде), опубликовать фото в своём аккаунте Instagram, сделав на нём пометку: @prefekturaSVAO и @ostankino_tvtower.
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