Фотоконкурс «Назад в СССР» стартовал в социальной сети Instagram

С 20 июля по 2 августа у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность побывать в парке отдыха советской эпохи на территории Останкинской телебашни. На фестивале представлены все знакомые нам из детства и юности атрибуты: песочницы с грибком, педальные машинки, велосипед «Школьник», лото, домино, лоточница с мороженным и даже советские медицинские весы!

Но это ещё не всё. Любой желающий может принять участие в фотоконкурсе «Назад в СССР» — совместном проекте пресс-службы префектуры СВАО и администрации Останкинской телебашни. Главный приз — бесплатный проход для двоих на телебашню, а также брелок «Тройка» из лимитированного выпуска с дизайном префектуры СВАО.

Чтобы получить главный приз прийти на фестиваль, сделать фото в стиле СССР (например, в ретро одежде), опубликовать фото в своём аккаунте Instagram, сделав на нём пометку: @prefekturaSVAO и @ostankino_tvtower.