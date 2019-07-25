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Беглов возглавил оргкомитет по подготовке и проведению в Петербурге EuroSkills-2022 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в городе в 2022 году чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Смольного.
"Создан организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2022", — говорится в сообщении.
В оргкомитет, помимо Беглова, вошли руководители исполнительных органов власти Петербурга, территориальных управления федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений работодателей, представители соорганизаторов чемпионата — союза WorldSkills Russia и компания "Экспофорум-Интернешнл".
Ранее сообщалось, что власти Петербурга ожидают на соревнованиях EuroSkills около 10 тыс. участников. Ключевая тема европейского чемпионата 2022 года — "Компетенции для цифровой экономики", основной площадкой мероприятий станет выставочный центр "Экспофорум".
EuroSkills — самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года.
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Комментарии
Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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