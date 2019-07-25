Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности

«По отчётности, здесь этого, так сказать, «монстра» нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа», — цитирует РИА Новости Медведева.

При это он отметил, что понимает «почему это происходит».

Он пояснил, что это «куча обращений от разных „умников“ самых, самых разных сортов».

«Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут, и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», — добавил премьер.