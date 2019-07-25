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Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: RT на русском
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» призвал постепенно избавить учителей от излишней отчётности
«По отчётности, здесь этого, так сказать, «монстра» нужно постепенно уничтожать, головы отрезать, а они постепенно вырастают, как у известного персонажа», — цитирует РИА Новости Медведева.
При это он отметил, что понимает «почему это происходит».
Он пояснил, что это «куча обращений от разных „умников“ самых, самых разных сортов».
«Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут, и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», — добавил премьер.
В июне министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с kp.ru заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг.
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Общество , Образование , Дмитрий Медведев , Ольга Васильева , Единая Россия , МВД , РИА Новости , Комсомольская правда
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