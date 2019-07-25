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Россияне не симпатизируют Навальному 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, что они думают о российском политике и общественном деятеле Алексее Навальном. 54% респондентов не симпатизируют ему, поскольку никогда не видели в нем лидера. К тому же, как они утверждают, у Навального совершенно нет профессиональных, политических и общественных заслуг.
40% респондентов ему симпатизируют. И объясняют это тем, что он — будущее российской политики, ведь необходимо иметь смелость, чтобы так близко подходить к самым щепетильным вопросам.
6% опрошенных симпатизировали ему ранее, но в какой-то момент разочаровались в нем, как в политической фигуре.
Всего в опросе приняли участие 11 157 человек.
В среду был задержан Алексей Навальный за повторное нарушение правил организации митинга.
На видео, опубликованном в инстаграме, Навальный на фоне вывески отдела МВД по Даниловскому району Москвы рассказал, что утром вышел из дома ради пробежки и покупки цветов жене, у которой был день рождения.
Ни того ни другого он не сделал, так как возле подъезда его ожидал «маленький» автобус с ОМОНом.
Комментарии3
Общество , Алексей Навальный , МВД
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