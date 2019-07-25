Благоустроен один из крупнейших городов Кузбасса

В Междуреченске Кемеровской области досрочно завершена программа по ремонту дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом ТАСС сообщил глава города Владимир Чернов.

«В этом году в нацпроект "Жилье и городская среда" были включены мероприятия по ремонту 12 дворовых территорий Междуреченска, планировали завершить работы по ним до конца лета. Но подрядные организации постарались — на сегодня все дворы у нас готовы», — рассказал он.

По словам Чернова, местные жители уже оценили благоустройство.

Благодаря нацпроекту Междуреченск, один из крупнейших городов Кузбасса по численности населения и площади, получил более 28 миллионов рублей на ремонт дворов в этом году. Из этой суммы 23 миллиона были выделены из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.