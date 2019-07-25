Когда правила горят огнем. 

В Хабаровском крае был объявлен траур по погибшим во время пожара в детском палаточном лагере. Его жертвами стали три девочки и один мальчик. Всего в лагере отдыхали 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. По предварительной версии, причиной пожара могло стать загоревшееся полотенце или одежда при сушке на электронагревателе внутри палатки. Либо же просто неисправный электронагреватель сам по себе.
Возбуждено уголовное дело. Задержан начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, который, как предполагается, знал, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не принял мер, чтобы их устранить. Вместе с ним проходят по делу учредитель и директор ООО «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детский оздоровительный лагерь «Холдоми», а также директор этого лагеря Максим Кузнецов. Будут ли извлечены уроки?
Комментарий Георгия Бовта:
Почти все беды и трагедии у нас происходят по большому счету по двум причинам. Во-первых, по халатности и наплевательскому отношению к правилам, что, в свою очередь, прочно связано с коррупцией и, во-вторых, по причине бедности.
Начнем со второго. Путевка в детский лагерь «Холдоми», вернее, в его палаточную часть, стоила 15 тысяч рублей, за каковые деньги вряд ли можно организовать не только что пристойный, а безопасный отдых для детей, учитывая те многажды и подробно прописанные требования всевозможных надзорных органов к такому отдыху. Кстати, именно поэтому за такие деньги дети и жили в палатках при полупустых, говорят, стационарных корпусах, куда путевка существенно дороже и многим не по карману.
Всякий, кто знаком с СанПинами и прочими предписаниями применительно к детскому отдыху, вам сегодня скажет, что организовать по всем правилам тот же детский палаточный лагерь или, того пуще, организовать туристический поход с участием несовершеннолетних настолько трудно, чтоб совсем ничего не нарушить, что число официально зарегистрированных организаций, которые рискуют на себя брать детский туризм, сокращается с каждым годом. И скоро их не останется вовсе. Это теперь сфера преимущественно «серого» бизнеса — для знакомых или знакомых знакомых. Те, кто остается на легальном рынке, люди, конечно, отчаянные и надеются, что, мол, «пронесет». Но иногда «не проносит».
В упомянутые 15 тысяч, по всей видимости, еще и были заложены «отмазки» проверяющим органам, чтобы те закрывали глаза на даже вопиющие нарушения. К проверкам у нас вообще относятся, как к стихийному бедствию, а упование на великий «авось», видимо, записан у нас где-то тайным генетическим кодом: мол, пронесется «шквалистый ветер» проверяющих и сделаем опять, как нам удобнее и подешевле. А запрятанные от проверяющих электроприборы можно опять поставить в брезентовую палатку. Хотя всякий, кто сталкивался с палаточным отдыхом, скажет вам, что это одна из самых больших дикостей, которую можно придумать. Лучше сразу облить палатку керосином из примуса и проверить, соответствует ли она сертификату того же МЧС на негорючесть.
За 15 тысяч рублей за путевку вряд ли можно закупить на всех качественные спальные мешки. И уже совсем невозможно за эти деньги оснастить такой лагерь самым современным и, главное, безопасным туристическим оборудованием, в том числе для обогрева, которое у нас в стране практически не производится, в том числе ввиду узости платежеспособного рынка, и которое, скорее всего, даже не сертифицировано для использования при организации детского отдыха.
Возможно, одним из мотивов провести электричество на 220 вольт в палатки, было желание предоставить возможность заряжать мобильные телефоны. Современные дети ведь не могут без них. А организовать отдельные точки для подзарядки, как и надо было бы сделать по уму, сочли нецелесообразным, потому что там надо тогда было бы мобильник оставлять с большой вероятностью, что его украдут. Это вам не VIP-зал какого-нибудь аэропорта, где это можно сделать, на время отлучившись в туалет. Кроме того, если бы палатки оставили вообще без обогрева — а он под рукой был только дешевым, напомним — то были бы наверняка нарушены СанПины по допустимой низкой температуре для ночлега детей. Какие-то дети могли заболеть, в том числе воспалением легких. И опять кто-то был бы виноват и тоже могло кончиться уголовным делом.
Какие уроки будут извлечены из этой трагедии? Да никаких. Ну, объявят всероссийский «шухер» по детским лагерям, проверят соблюдение норм противопожарной безопасности. Кого-то оштрафуют, кого-то закроют, кто-то «отмажется». Правила по-прежнему будут какие-то соблюдать, считая их выполнимыми, а какие-то нет, записав в разряд «дурацких». Число желающих организовывать детских отдых, особенно туристический, еще сильнее поубавится. Пусть дети болтаются в каникулы по подворотням, и если с ними что-то случится, то за это никто из официальных лиц отвечать не будет.
Ну а в случае нового ЧП, а они неизбежны, будут новые уголовные дела. Почему неизбежны? Потому что основные причины остаются неизменными — халатность, она же коррупция, и бедность.