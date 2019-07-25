Кадыров взял в охранники шестилетнего мальчика

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице в Instagram о шестилетнем Магомеде-Эми Газиеве, который мечтал стать его охранником. По словам Кадырова, он принял ребенка на работу «в должности командира».

Глава Чечни отметил, что узнал о мальчике, посмотрев видео в соцсетях. На этих роликах Магомед-Эми заявлял, что хочет «охранять покой» Кадырова, стать «настоящим защитником и воином».

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — написал Кадыыров (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он отметил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова обеспечил мальчика «полным обмундированием и амуницией». Опубликованный Кадыровым ролик демонстрирует, что ребенку купили новую одежду, велосипед, игрушечный Mercedes, часы и множество игрушек.