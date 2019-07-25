Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров взял в охранники шестилетнего мальчика 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице в Instagram о шестилетнем Магомеде-Эми Газиеве, который мечтал стать его охранником. По словам Кадырова, он принял ребенка на работу «в должности командира».
Глава Чечни отметил, что узнал о мальчике, посмотрев видео в соцсетях. На этих роликах Магомед-Эми заявлял, что хочет «охранять покой» Кадырова, стать «настоящим защитником и воином».
«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — написал Кадыыров (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он отметил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова обеспечил мальчика «полным обмундированием и амуницией». Опубликованный Кадыровым ролик демонстрирует, что ребенку купили новую одежду, велосипед, игрушечный Mercedes, часы и множество игрушек.
Кадыров заявил, что «курировать работу» Магомеда-Эми будет его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. Дудаев опубликовал в Instagram видео, на котором мальчик спит в обнимку с машиной, окруженный фотографиями Кадырова.
Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия прокомментировала задержание танкера37
СБУ задержала российский танкер423
«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР397
Умер президент Туниса14
Самолет готовится к аварийной посадке в Крыму23
Видео
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
02:41
Положение задержанных в КНДР россиян ухудшилось
Происшествия Армия
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:16
Собчак показала Шнурову ягодицы
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение