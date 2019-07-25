Госдума продлила дачную амнистию

Госдумовцы продлили срок «дачной амнистии» на год. Это было окончательное чтение. Ранее правительство назвало срок: 1 марта 2020 года, а Госдума хотела, чтобы это произошло на два года позднее, в итоге, был найден компромисс.

Владельцы земельных участков могут оформить право на жилые и садовые дома при предъявлении соответствующих документов. По-прежнему понадобится только техпаспорт и подтверждение права на объект.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, упрощенная схема пока будет работать так: в отношении строящихся жилых и садовых домов, возведение которых было начато до введения нового уведомительного порядка строительства и оформления прав, будет бессрочно установлен упрощенный уведомительный порядок, то есть, в орган местного самоуправления необходимо будет направить только уведомление об окончании строительства.

За 13 лет дачной амнистии несколько миллионов людей оформили права. И у остальных тоже пока есть такая возможность.