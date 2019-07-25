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Госдума продлила дачную амнистию 

РИА «ФедералПресс» + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдумовцы продлили срок «дачной амнистии» на год. Это было окончательное чтение. Ранее правительство назвало срок: 1 марта 2020 года, а Госдума хотела, чтобы это произошло на два года позднее, в итоге, был найден компромисс.
Владельцы земельных участков могут оформить право на жилые и садовые дома при предъявлении соответствующих документов. По-прежнему понадобится только техпаспорт и подтверждение права на объект.
По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, упрощенная схема пока будет работать так: в отношении строящихся жилых и садовых домов, возведение которых было начато до введения нового уведомительного порядка строительства и оформления прав, будет бессрочно установлен упрощенный уведомительный порядок, то есть, в орган местного самоуправления необходимо будет направить только уведомление об окончании строительства.
За 13 лет дачной амнистии несколько миллионов людей оформили права. И у остальных тоже пока есть такая возможность.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Светлана Бессараб прокомментировала появление криптокабинок в Краснодаре.
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Комментарии
Общество , Светлана Бессараб , Госдума , ФедералПресс
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