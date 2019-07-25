Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль после инцидента в Солсбери раз в месяц сдает анализы и проходит полное медицинское обследование, поэтому в Россию он вряд ли вернется, заявила РИА Новости в четверг его племянница Виктория Скрипаль.
"Все, что я знаю, они (Скрипаль и его дочь Юлия — ред.) находятся на территории Великобритании. Это так говорит Сергей Викторович. Они занимаются своим здоровьем. В Россию возвращаться не собираются. Это их право, их выбор, хотя, может, и не их", — сказала Виктория.
По ее словам, она по-прежнему уверена, что ее дядя находится под контролем британских властей. Кроме того, она подчеркнула, что, по ее мнению, Скрипалю не выгодно возвращаться в Россию, потому что с момента отравления он наблюдается у местных врачей.
"Раз в месяц он ездит сдавать анализы и на полное обследование. Вы же сами не будете в разных больницах обследоваться? Уж если вас наблюдал один врач с самого начала, то вы постараетесь остаться под его наблюдением, если доверяете ему, потому что он всю клиническую картину видит от начала и до конца", — прокомментировала собеседница агентства.
Она отметила, что про обследование раз в месяц дядя рассказывал, когда звонил ей в апреле, но эту информацию она не предавала огласке.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.