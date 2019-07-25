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Пушкинские места воссоздадут 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области будет разработана комплексная программа реставрации и музеефикации пушкинских мест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как заявил губернатор области Александр Дрозденко, нужно предусмотреть объекты размещения и сервиса для туристов, а также разработать туристический маршрут международного уровня. В Ленинградской области, по его словам, пушкинских мест больше, чем в других регионах, и их количество сопоставимо только с Санкт-Петербургом.
В пресс-службе напомнили, что за последние годы в регионе были отреставрированы несколько пушкинских мест, в частности, в деревне Кобрино, а в Выре другой объект закрыли на реконструкцию.
В России в данный момент реализуется национальный проект «Культура», на который выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
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Общество , Александр Дрозденко , Ленинградская область
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