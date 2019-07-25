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Канделаки оценила обложку Newsweek с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Тина Канделаки отметила, что обложка нового номера американского журнала Newsweek с изображением президента России Владимира Путина выполнена в «лучшей стилистике холодной войны».
«Журнал Newsweek постучал откуда-то из 50-х годов прошлого века и поместил Владимира Путина на обложку в лучшей стилистике холодной войны. Вопросы соответствующие — подорвет ли президент России демократию, взломает ли выборы», — написала она в своем Telegram-канале.
«Тут, конечно, хочется напомнить, что вот только что спецпрокурор Роберт Мюллер отстрелялся на слушаниях в Палате представителей США и выступил с сенсационным заявлением: «Москва» оказывала поддержку не только [президенту США Дональду] Трампу, но и [кандидату от Демократической партии на пост президента США в 2016 году Хиллари] Клинтон. И это уже меньше всего похоже на спланированную централизованную акцию, а больше — на случайный порыв разрозненных горе-технологов. Но зачем Newsweek обращать внимание на такие мелочи? У них Карибский кризис на носу», — добавила Канделаки.
Напомним, Путин попал на обложку августовского номера американского журнала Newsweek, материал, посвященный российскому лидеру, затрагивает тему «вмешательства» Москвы в выборы в США в 2020 году.
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Общество , Тина Канделаки , Роберт Мюллер , Владимир Путин , Демократическая партия США , Newsweek
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