Канделаки оценила обложку Newsweek с Путиным

Телеведущая Тина Канделаки отметила, что обложка нового номера американского журнала Newsweek с изображением президента России Владимира Путина выполнена в «лучшей стилистике холодной войны».

«Журнал Newsweek постучал откуда-то из 50-х годов прошлого века и поместил Владимира Путина на обложку в лучшей стилистике холодной войны. Вопросы соответствующие — подорвет ли президент России демократию, взломает ли выборы», — написала она в своем Telegram-канале.

«Тут, конечно, хочется напомнить, что вот только что спецпрокурор Роберт Мюллер отстрелялся на слушаниях в Палате представителей США и выступил с сенсационным заявлением: «Москва» оказывала поддержку не только [президенту США Дональду] Трампу, но и [кандидату от Демократической партии на пост президента США в 2016 году Хиллари] Клинтон. И это уже меньше всего похоже на спланированную централизованную акцию, а больше — на случайный порыв разрозненных горе-технологов. Но зачем Newsweek обращать внимание на такие мелочи? У них Карибский кризис на носу», — добавила Канделаки.

NEW COVER STORY: Russia is using classic Cold War strategy to undermine the faith of Americans in the 2020 election—Will it work? (via @adampiore) https://t.co/qwaWvMdi5i pic.twitter.com/zOhVZFCYom— Newsweek (@Newsweek) 23 июля 2019 г.

Напомним, Путин попал на обложку августовского номера американского журнала Newsweek, материал, посвященный российскому лидеру, затрагивает тему «вмешательства» Москвы в выборы в США в 2020 году.