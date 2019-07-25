Многие называют актера "Лео", "Лева", "дорого Левушка", призывая его приехать в Россию. Некоторые пишут стихи, а другие пишут рецепты блюд из рыбы, которая водится лишь в озере Байкал.
Ажиотаж россиян был вызван тем, что предки Ди Каприо имеют российские корни, а также тем, что ведет активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет актер вложил порядка 100 миллионов долларов в экологические проекты.
Ранее российские пользователи Instagram устроили флешмоб в профиле американской певицы Леди Гаги. Причиной стали слухи, что она якобы стала причиной разрыва отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею. В комментариях многие стали требовали вернуть Купера обратно к Шейк. Однако затем вся ситуация превратилась в обычный форум, где стали делиться рецептами, рекламировать свои услуги, продавать вещи и обсуждать погоду.