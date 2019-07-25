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Россияне атаковали Instagram Леонардо Ди Каприо с просьбой спасти Байкал 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Пользователи российского сегмента Instagram заполонили комментариями посты известного американского актера Леонардо Ди Каприо, призывая его обратить внимание на экологическую ситуацию на озере Байкал.
Так, под одним из постов в его профиле подавляющее число комментариев оставлено на русском языке. Причем во многих из них приписаны хэштеги #спастибайкал и #байкалнаш.
Пользователи призывают актера помочь с борьбой с загрязнением озера, а также бороться с наплывов туристов, нарушающих экосистему озера.
"Лёва, надо спасать байкал #save_baikal", — пишет nezabydka_khv.
"Леонид, ты же помнишь "Титаник", не дай бог Байкалу такую же участь, выполни свою миссию по его спасению, тем более у тебя русские корни", — добавляет dvurechenskaia21.
"Лео! Пришло наше время сделать что-то полезное для всего мира. Помоги нам с Байкалом, а мы в долгу не останемся! Только попроси!" — заявляет xalat_xalaty_xalat_savebaikal.
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#Regram #RG @cnnclimate: By 2050, London will feel more like Barcelona, Seattle will feel like San Francisco, and New York will feel like Virginia Beach, according to a new climate change study conducted by the Crowther Lab at ETH Zurich university. Drawing these city-to-city comparisons can "help people visualize the impact of climate change in their own city, within their lifetime, " said Jean-Francois Bastin, lead author of the study. Most European cities are expected to become 3.5 degrees Celsius (6.3 Fahrenheit) warmer in the summer and 4.7 degrees Celsius (8.5 Fahrenheit) warmer in the winter. These might not sound like significant shifts, but warming temperatures could encourage the spread of infectious disease, endanger food security, and lead to water shortages, said Alex Lo, a senior lecturer in climate change at the Victoria University of Wellington in New Zealand.

Публикация от  Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Многие называют актера "Лео", "Лева", "дорого Левушка", призывая его приехать в Россию. Некоторые пишут стихи, а другие пишут рецепты блюд из рыбы, которая водится лишь в озере Байкал.
Ажиотаж россиян был вызван тем, что предки Ди Каприо имеют российские корни, а также тем, что ведет активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет актер вложил порядка 100 миллионов долларов в экологические проекты.
Ранее российские пользователи Instagram устроили флешмоб в профиле американской певицы Леди Гаги. Причиной стали слухи, что она якобы стала причиной разрыва отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею. В комментариях многие стали требовали вернуть Купера обратно к Шейк. Однако затем вся ситуация превратилась в обычный форум, где стали делиться рецептами, рекламировать свои услуги, продавать вещи и обсуждать погоду.
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Общество , Шоу-бизнес , Экология , Брэдли Купер , Ирина Шейк , Леонардо ДиКаприо , Стефани Джерманотта
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