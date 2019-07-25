Россияне атаковали Instagram Леонардо Ди Каприо с просьбой спасти Байкал

Пользователи российского сегмента Instagram заполонили комментариями посты известного американского актера Леонардо Ди Каприо , призывая его обратить внимание на экологическую ситуацию на озере Байкал.

Так, под одним из постов в его профиле подавляющее число комментариев оставлено на русском языке. Причем во многих из них приписаны хэштеги #спастибайкал и #байкалнаш.

Пользователи призывают актера помочь с борьбой с загрязнением озера, а также бороться с наплывов туристов, нарушающих экосистему озера.

"Лёва, надо спасать байкал #save_baikal", — пишет nezabydka_khv.

"Леонид, ты же помнишь "Титаник", не дай бог Байкалу такую же участь, выполни свою миссию по его спасению, тем более у тебя русские корни", — добавляет dvurechenskaia21.

Многие называют актера "Лео", "Лева", "дорого Левушка", призывая его приехать в Россию. Некоторые пишут стихи, а другие пишут рецепты блюд из рыбы, которая водится лишь в озере Байкал.

Ажиотаж россиян был вызван тем, что предки Ди Каприо имеют российские корни, а также тем, что ведет активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет актер вложил порядка 100 миллионов долларов в экологические проекты.