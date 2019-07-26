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Экс-король Малайзии может забрать ребёнка у мисс Москва 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: instagram.com/rihanapetra
Внезапный развод победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко) с экс-королём Малайзии Келантаном Мухаммадом V всего через восемь месяцев после пышной свадьбы, которую молодые отпраздновали в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, может обернуться для россиянки, которая уже находится на родине с двухмесячным сыном, печальными последствиями.
Ранее адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причиной расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой сомнения в том, что их первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, не является его сыном.
При этом представители Воеводиной потребовали у малазийского монарха извинений за обвинение в неверности, а также предложили подтвердить отцовство с помощью ДНК-экспертизы.
Россиянка родила сына в мае 2019 года, а уже через месяц появились слухи о том, что бывший король отрёкся от ребёнка и подал на развод с молодой женой. Как пишет «Телепрограмма.pro», весной Воеводина прилетала в Москву, где была замечена в торговом центре с неизвестным молодым человеком. Возможно, слухи дошли и до Мухаммада V, что могло вызвать его ревность. Кроме того, подозрения в неверности могли возникнуть на фоне скандального прошлого обладательницы титула «Мисс Москва — 2015», о которых экс-монарх до свадьбы мог просто не знать.
При этом появилась информация о том, что если отцовство Мухаммада V будет подтверждено, он заберёт ребёнка, находящегося сейчас в Московской области, в Малайзию и будет воспитывать самостоятельно.
О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.
Ранее News.ru писал о том, что победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подтвердила информацию о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Бывшая 26-летняя модель отказалась назвать причину, из-за которой разрушился её брак с 49-летним монархом, но призналась, что уже покинула Малайзию и находится в России. Воеводина призналась, что не может сдержать слёз, говоря о произошедшем, однако подчеркнула, что это «слёзы счастья и благодарности».
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Общество , Оксана Воеводина , Малайзия
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