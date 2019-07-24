Раймонд Паулс объяснил негатив Запада к России

Латвийский композитор Раймон Паулс объяснил антироссийские настроения в мире страхом, пишет «Лента.ру».
«Очевидно боятся, чтобы Россия не стала слишком сильной. Это все так оно и есть. Это же большая политика, кого-то надо поливать», — сказал Паулс в интервью журналистке Светлане Зиминой-Гинтер.
84-летний Паулс, который ранее занимал пост министра культуры Латвии, заявил, что отошел от политики.
На вопрос об отношении к русским композитор ответил: «У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь». Он добавил, что испытывает уважение к русским.