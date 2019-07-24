В России увеличится число получателей детских выплат

Госдума приняла законопроект, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 24 июля.

Расширить перечень получателей удалось за счет изменения критерия нуждаемости. Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В соответствии с поправками, на материальную помощь смогу претендовать также семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя.

Кроме того, на эти выплаты можно будет рассчитывать до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не до полутора лет, как сейчас.

«То, что теперь на законодательном уровне в зависимости от подушевого дохода будет определена мера социальной поддержки до трех лет, — это всячески мы приветствуем», — сказал депутат Ярослав Нилов.