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В России увеличится число получателей детских выплат 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла законопроект, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 24 июля.
Расширить перечень получателей удалось за счет изменения критерия нуждаемости. Сегодня право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В соответствии с поправками, на материальную помощь смогу претендовать также семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя.
Кроме того, на эти выплаты можно будет рассчитывать до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не до полутора лет, как сейчас.
«То, что теперь на законодательном уровне в зависимости от подушевого дохода будет определена мера социальной поддержки до трех лет, — это всячески мы приветствуем», — сказал депутат Ярослав Нилов.
25 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч. Тогда же он анонсировал проект закона о повышении критериев нуждаемости семей.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Госдума
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