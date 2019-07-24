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День студента пройдёт 30 августа в рамках МАКС-2019 

RT на русском + ещё 3 50 минут назад
Фото: @aviasalonMAKS Facebook
День студента будет проведён 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона, сообщает «Утро.ру».
Учащимся высших и средне-специальных учебных заведений очной формы обучения предложат бесплатно посетить выставку и поучаствовать в мероприятиях деловой программы.
Предприятия аэрокосмической отрасли проведут профориентационные мероприятия, в том числе открытые лекции ведущих инструкторов, конференции молодых специалистов, ярмарки вакансий.
Для бесплатного посещения студентам нужно зарегистрироваться на сайте МАКС-2019 и получить именной электронный билет.
Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский (Московская область).
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Институте имени Жуковского рассказали, что представят на МАКС-2019.
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