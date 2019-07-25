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Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском 

Аргументы Недели + ещё 4 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
На берегу реки Мана под Красноярском в рамках рейда был обнаружен незаконный детский лагерь. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 июля, предоставили журналистам в краевом главке МВД.
Установлено, что в двух деревянных коттеджах накануне разместили 24 ребенка из Красноярска — всем им от 7 до 13 лет, передает РИА «Новости». В полиции уточнили, что отдых организовал частный предприниматель. Данные о незаконно работающем лагере уже переданы в прокуратуру, МЧС, Роспотребнадзор и Министерство образования.
Напомним, в ночь на вторник в палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул пожар. Пострадали 13 человек, четверо погибли.
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Общество , Генпрокуратура РФ , МЧС , Роспотребнадзор , МВД , Минобрнауки , РИА Новости , Красноярск
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