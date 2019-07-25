Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

На берегу реки Мана под Красноярском в рамках рейда был обнаружен незаконный детский лагерь. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 июля, предоставили журналистам в краевом главке МВД

МЧС, Роспотребнадзор и Министерство образования. Установлено, что в двух деревянных коттеджах накануне разместили 24 ребенка из Красноярска — всем им от 7 до 13 лет, передает РИА «Новости». В полиции уточнили, что отдых организовал частный предприниматель. Данные о незаконно работающем лагере уже переданы в прокуратуру

Напомним, в ночь на вторник в палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул пожар. Пострадали 13 человек, четверо погибли.