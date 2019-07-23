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Статую богини Флоры заменят на бюст Ленина в Крыму 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мировой вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин снова станет покровителем растений в Крыму. Его бюст установят на месте древнеримской богини цветов в Никитском ботаническом саду.
Решение о замене Флоры на Ленина принял Арбитражный суд Крыма по требованию крымского госкомитета по охране культурного наследия.
По словам замдиректора ботанического сада Андрея Паштецкого, эта история берёт своё начало ещё до периода Второй мировой войны.
В СССР изначально был установлен бюст наркома Вячеслава Молотова, поддерживающего это учреждение, а в 1957 году его заменили на бюст Ленина, — сказал Паштецкий.
Однако через 55 лет, в 2012 году, к двухсотлетию сада его учёный совет решил поменять Ленина на богиню Флору, соответствующую духу времени. При этом бюст Ленина забыли вывести из реестра объектов культурного наследия, который обнаружил в 2018 году во время проверки Госкомитет по охране культурного наследия, сообщают «Новости Севастополя».
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Комментарии16
Общество , Вячеслав Молотов , Республика Крым
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