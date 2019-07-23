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В Госдуме призвали приравнять звонок в скорую к согласию на оказание помощи 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Звонок от гражданина в скорую помощь следует приравнять к его согласию на медицинское вмешательство, так как во время визита врача на это тратится время, вместо того чтобы оказывать помощь пациенту, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Морозов пояснил, что в настоящее время существует проблема: согласно действующему законодательству врачи скорой помощи, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, например, реанимационную, а должны сначала получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Также сейчас врачи скорой помощи не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
"По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?.. Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее. В случае когда человек находится без сознания, позвали скорую помощь — значит, нужно ее оказывать. При этом если человек против, то за ним, как за гражданином, остается право выступить против помощи врачей скорой помощи — вот тогда нужно подтвердить это письменно", — цитирует Морозова пресс-служба фракции "Единая Россия".
Кроме того, Морозов отметил необходимость приоритета в приезде полиции по просьбе скорой помощи. По его мнению, эта тема требует законодательного решения.
Также глава думского комитета отметил, что у скорой помощи сейчас много непрофильных вызовов. Эту практику, по его мнению, необходимо изменить и объяснить гражданам, в каких случаях действительно необходимо вызывать скорую.
"Например, в Англии за непрофиль граждане платят. В Германии сначала платят за вызов скорой помощи, и если это было по профилю — деньги возвращают", — рассказал Морозов.
Уменьшение непрофильных вызовов позволит эффективнее распоряжаться каретами скорой помощи и медицинским персоналом, и предотвращать большее число осложнений и смертей, отметил он. Сейчас же врачи зачастую занимаются перевозкой больных до места лечения, а могли бы оказать помощь при инфаркте, подчеркнул депутат.
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Комментарии1
Общество , Дмитрий Морозов , Единая Россия , Госдума
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