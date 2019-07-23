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Власти дали оценку семье ребенка, посаженного на цепь 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ру
Глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров проинформировал, что семья 10-летнего мальчика, которого отец посадил на цепь в сарае, является благополучной. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Назарова, отец ребенка имеет бизнес, свое кафе и хорошую машину, а мачеха мальчика владеет салоном красоты.
Глава поселения уточнил, что у них, кроме случая с неубранной возле дома травой амброзия, не было замечаний со стороны властей.
"Работяги, пашут. В огороде порядок. Дом в удовлетворительном состоянии", — рассказал о родителях мальчика и их хозяйстве Назаров.
Ранее сообщалось, что посаженный отцом на цепь ребенок может переехать к матери.
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