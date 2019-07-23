Власти дали оценку семье ребенка, посаженного на цепь

Глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров проинформировал, что семья 10-летнего мальчика, которого отец посадил на цепь в сарае, является благополучной. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Назарова, отец ребенка имеет бизнес, свое кафе и хорошую машину, а мачеха мальчика владеет салоном красоты.

Глава поселения уточнил, что у них, кроме случая с неубранной возле дома травой амброзия, не было замечаний со стороны властей.

"Работяги, пашут. В огороде порядок. Дом в удовлетворительном состоянии", — рассказал о родителях мальчика и их хозяйстве Назаров.

Ранее сообщалось, что посаженный отцом на цепь ребенок может переехать к матери.