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Объяснена причина аномального наплыва мигрантов в Россию 

Lenta.ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: ТАСС
Аномальный поток мигрантов в Россию за первые месяцы 2019 года объясняется более полными данными, поступающими в ведомство от МВД. Об этом сообщил Росстат принадлежащему Григорию Березкину РБК.
«Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», — рассказали в Росстате.
По их данным, с начала года ведомство ввело формы федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ вместо листков статистического учета прибытия и выбытия.
Кроме того, увеличение числа мигрантов за отчетный период произошло за счет получения иностранными гражданами временной регистрации, большая часть из которых должны покинуть страну к концу 2019 — началу 2020 года. Это, в свою очередь, приведет к росту числа людей, покидающих Россию.
Ранее стало известно, что миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум. Выяснилось, что меньше чем за полгода в Россию приехали 98 тысяч иностранцев. Такую динамику числа прибывших мигрантов посчитали аномальной.
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Общество , Григорий Березкин , Росстат , МВД
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