Ведущий программы о православии и нравственности оказался живодером

Молдавский священнослужитель Геннадий Валута, который ведет передачу о православии и нравственности на телеканале NTV-Moldova, оказался живодером. Об этом сообщило агентство Omega.

По его данным, ранее в сети появилась фотография, на которой запечатлен автомобиль Валуты с привязанной к нему собакой. Также на снимке видны следы крови собаки, разодравшей лапы об асфальт. Агентство также отмечает, что машину священника остановил случайный очевидец.

После появления фотографии в социальных сетях активисты создали петицию с требованием к МВД Молдавии наказать Валуту. Спустя сутки ее подписали почти 23 тысячи человек.

Сам священник в своем Facebook-аккаунте объяснил, что собака представляла опасность для детей.

«По соображениям безопасности и гигиены мы решили привязать ее к машине и ехать со скоростью 20 километров в час, сигналя, чтобы доставить ее на колбасный завод примерно в двух километрах. Кто-то предложил отравить ее или расстрелять всех бродячих собак, я был против. Там на фабрике охранники бросают им кости», — добавил Валута.

По его словам, животное содрало лапы в кровь из-за того, что проезжающие мимо автомобилисты сигналили, чем напугали ее.

В июне в американском штате Техас арестовали священника-баптиста по обвинению в многократном сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Как уточнили полицейские, 43-летний Стивен Брэттон в течение двух лет вступал в сексуальные отношения с родственницей, на момент первых контактов ей было 13 лет.