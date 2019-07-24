Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российском городе появится больница для бедных 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: страница Центра помощи «Милосердие» во «ВКонтакте»
В Тюмени в здании центра помощи «Милосердие» откроется больница для бедных. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, помещение больницы скоро будет готово к лицензированию, в него уже завозят необходимое оборудование. Уточняется, что открытие больницы стало возможным благодаря пожертвованиям местных жителей.
Ранее сообщалось, что на строительство храма на территории столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» планируют собрать 11 миллионов рублей. Работы начались год назад и оплачиваются за счет добровольных пожертвований.
Последние новости
Зафиксировано распространение по Земле смертельного и неизлечимого паразита Британия обрела нового премьер-министра Россиянок допустили до «мужских» профессий
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО406
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков251
Российские звезды заступились за Шишкана29
Умер Рутгер Хауэр83
«Это неправильно, это даже странновато»21
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Конфликты
01:50
«Почему Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал в ногу?»
Общество
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение