В российском городе появится больница для бедных

В Тюмени в здании центра помощи «Милосердие» откроется больница для бедных. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, помещение больницы скоро будет готово к лицензированию, в него уже завозят необходимое оборудование. Уточняется, что открытие больницы стало возможным благодаря пожертвованиям местных жителей.

Ранее сообщалось, что на строительство храма на территории столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» планируют собрать 11 миллионов рублей. Работы начались год назад и оплачиваются за счет добровольных пожертвований.