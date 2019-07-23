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Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом 

Lenta.ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу. Кадрами потасовки поделился пользователь Facebook Сандро Кириак и указал, что они принадлежат его близкому другу.
Инцидент произошел 22 июля у стен Генуэзской крепости в курортном городе Судак. По словам Кириака, фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше, они накинулись на них толпой и начали избивать.
В ролике видно, как несколько мужчин пинают ногами лежащего в пыли человека, а другие стоят рядом и наблюдают. При этом находящийся рядом торговец поспешно отходит от прилавка и скрывается из кадра.
Как передает РИА Новости, мэр Судака сообщил, что местная полиция уже разбирается с происшествием. Личности нападавших и потерпевших пока не установлены.
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Общество , Сандро Кириак , Республика Крым
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