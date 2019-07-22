«Сами стираем бинты»: как в Забайкалье издеваются над больными

Пациенты больницы в поселке Забайкальского края вынуждены стирать и неоднократно использовать одноразовые бинты из-за отсутствия медикаментов. Они жалуются на нехватку таких элементарных лекарств, как йод или перекись водорода, отмечая, что другие препараты больным бесплатно и вовсе не выдают. По словам врио губернатора Александра Осипова, при потребности региона в 800 млн рублей Минздрав выделяет на медицину лишь 200 млн Глава ведомства Валерий Кожевников опроверг заявление чиновника.

Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать и повторно использовать одноразовые бинты из-за отсутствия медикаментов. Больные жалуются, что в медучреждение не поставляют элементарные расходные материалы. Об этом рассказала местная жительница на встрече с врио губернатора региона Александром Осиповым

«Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать, почему? Почему-то Минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждает их отвечать, что все есть», —заявила сельчанка, передает портал «Чита.Ру».

Также женщина отметила, что никому в населенном пункте врачи не выдают бесплатные лекарства, в том числе и детям. В ответ врио губернатора заявил, что край не может финансово поддерживать все региональные медучреждения.

«Ситуация плохая. Наш край отличается тем, что бюджет меньше, но болеют жители чаще», — пояснил чиновник.

По словам Осипова, из положенных 800 млн рублей Забайкалью выделяют 200 млн В конце встречи он обратился к российским властям с просьбой помочь в финансировании.

Местные жители подтвердили — в некоторых больницах региона действительно не хватает препаратов.

«Это не фейк! Так и есть, нужно приносить все с собой на перевязки. В больницах все платно!», — рассказала горожанка Марина Бубнова в сообществе «ЧВК Чита» в соцсети «Вконтакте».

В селах Забайкалья также отметили отсутствие таких простейших лекарств, как перекись водорода или йод. «В Нижнем Цасучее (село Ононского района Забайкальского края — прим. „Газеты.Ru“) вынуждены покупать перекись водорода и бинты, не говоря о лекарствах. А кормят так, что и не каждая свинья будет есть», — отметила сельчанка Ольга Филатова

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников возмутился заявлением губернатора, подчеркнув, что район получает на медицину порядка 1,3 млн рублей при том, что руководство края отчитывается о меньших тратах.

«Ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тыс. рублей, запас всех медикаментов рассчитан почти на восемь месяцев, в частности, бинтов в больнице на сегодняшний день — 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», — заявил Кожевников.

Примечательно, что нынешний министр здравоохранения края — с марта 2019 года уже третий. Ранее пост занимали бывший замминистра Дмитрий Старновский, задержавшийся на посту два месяца, и еще один экс-заместитель Александр Мироманов, уволившийся ровно через месяц. Причина регулярных кадровых изменений в региональном минздраве неизвестна, но начались они еще с ноября 2017 года, когда бывшего министра здравоохранения Забайкалья Михаила Лазуткина обвинили в незаконном обогащении на поставках медоборудования.

Уже 6 мая 2019 года Центральный районный суд Читы приговорил Лазуткина к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 12 млн рублей. Следствию удалось доказать, что в период с 2014 по 2015 год чиновник получал миллионные взятки от руководителей коммерческих фирм за то, что способствовал поставке их дорогостоящего оборудования в местные больницы.

«Так, в 2014 году Лазуткин получил от руководителя коммерческой фирмы взятку в сумме 9 млн рублей за заключение восьми госконтрактов на общую сумму более 60 млн рублей на поставку медицинского оборудования, а в 2015 году Лазуткин получил взятку в сумме 5,2 млн рублей от руководителя другой фирмы, выигравшей аукцион на поставку томографа в один из диспансеров Забайкалья. Сумма контракта составила более 31 млн рублей», — заявили в региональном Следственном комитете.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что экс-глава ведомства создал специальную организацию материально-технического обеспечения, во главу которого поставил своего знакомого Дмитрия Ванюрского — он и проворачивал махинации с фирмами, желающими беспрепятственно выигрывать аукционы.

Однако, в отличие от Лазуткина, Ванюрский заключил досудебное соглашение и избежал уголовной ответственности. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также к штрафу 500 тыс. рублей. При этом, по мнению бывшего главы минздрава, знакомый намеренно оговорил его, чтобы скрыть собственные преступления.

Адвокат обвиняемого Ирина Алабужева после оглашения приговора заявила, что намерена его обжаловать. «Мы считаем его незаконным, необоснованным и тем более несправедливым. Именно на этих основаниях мы и будем базировать свою позицию», — подчеркнула специалист в разговоре с порталом «Чита.Ру». По ее мнению, многие доводы защиты не были учтены при вынесении приговора.