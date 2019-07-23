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Россияне не оценили отмену санкций против Эритреи 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне в Сети никак не отреагировали на сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о снятии многолетних санкций в отношении Эритреи.
Путин решил снять санкционые меры, которые были введены в 2009 году Совбезом ООН, а в России одобрены в 2010 году. Тогда российская сторона запретила стране в Восточной Африке поставлять оружие, технику, а также Россия отказалась предоставлять военную помощь.
Как отмечается, пользователи Сети оставили без внимания эту новость. Некоторые россияне стали спрашивать, что это за страна и, где она находится.
Ранее сообщалось, что Путин снял санкции с Эритреи.
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