Собчак назвала «зверьём» убийц ЛГБТ-активистки

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала громкое убийство гражданской активистки, выступавшей за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елены Григорьевой.

Нет слов, зверьё. И, главное, опять дело замнут, — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

41-летнюю Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из Башкортостана. По предварительным данным, в последнее время Григорьевой часто поступали угрозы убийством, однако полиция не реагировала, писал News.ru.