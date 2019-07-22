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Собчак назвала «зверьём» убийц ЛГБТ-активистки 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала громкое убийство гражданской активистки, выступавшей за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елены Григорьевой.
Нет слов, зверьё. И, главное, опять дело замнут, — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
41-летнюю Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из Башкортостана. По предварительным данным, в последнее время Григорьевой часто поступали угрозы убийством, однако полиция не реагировала, писал News.ru.
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