Врачам удалось избежать ампутации левой руки у избитой девочки из Ингушетии

Пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщила, что удалось избежать ампутации левой руки у избитой в Ингушетии семилетней девочки, однако ребенок пока не может ею двигать.

«Проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки. Однако вследствие тугого бинтования руки дома, возможно, в течение более двух дней произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность. Полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сейчас состояние ребенка является стабильным, а врачи наблюдают за изменениями в тканях правой руки, которые имеют потенциал обратимых изменений. Решение об уровне ампутации правой руки будет принято позже и только после наблюдений, передает ТАСС.

«Отмечена положительная динамика в заживлении ожогов ягодиц. Аппетит у девочки хороший, ее постепенно стали ставить на ноги. У ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, тактика лечения которого будет определена после полной стабилизации состояния больной», — добавили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее стало известно о решении врачей готовить избитую тетей в Ингушетии девочку к экономной операции по ампутации правой руки.