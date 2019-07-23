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Врачам удалось избежать ампутации левой руки у избитой девочки из Ингушетии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщила, что удалось избежать ампутации левой руки у избитой в Ингушетии семилетней девочки, однако ребенок пока не может ею двигать.
«Проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки. Однако вследствие тугого бинтования руки дома, возможно, в течение более двух дней произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность. Полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что сейчас состояние ребенка является стабильным, а врачи наблюдают за изменениями в тканях правой руки, которые имеют потенциал обратимых изменений. Решение об уровне ампутации правой руки будет принято позже и только после наблюдений, передает ТАСС.
«Отмечена положительная динамика в заживлении ожогов ягодиц. Аппетит у девочки хороший, ее постепенно стали ставить на ноги. У ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, тактика лечения которого будет определена после полной стабилизации состояния больной», — добавили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Ранее стало известно о решении врачей готовить избитую тетей в Ингушетии девочку к экономной операции по ампутации правой руки.
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Общество , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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