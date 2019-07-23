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Мисс Москва рассказала правду о разводе с экс-королём Малайзии 

News.ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: instagram.com/rihanapetra
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подтвердила информацию о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.
Бывшая 26-летняя модель отказалась назвать причину, из-за которой разрушился её брак с 49-летним монархом, но призналась, что уже покинула Малайзию и находится в России.
Воеводина написала на своей странице в Instagram, что не может сдержать слёз, говоря о произошедшем, однако подчеркнула, что это «слёзы счастья и благодарности».
"Я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течёт малазийская кровь", — отметила Оксана.
При этом она добавила, что не станет вновь менять религию и останется мусульманкой, пообещав, что будет воспитывать двухмесячного сына в соответствии с исламом.
О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.
Ранее News.ru писал о том, что адвокат мисс Москвы — 2015 Оксаны Воеводиной Евгений Тарло отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о её разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Он заявил, что ничего не знает об этом и назвал эти слухи пустыми разговорами.
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Общество , В мире , Евгений Тарло , Оксана Воеводина , Малайзия , Москва
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