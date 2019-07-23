Мисс Москва рассказала правду о разводе с экс-королём Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подтвердила информацию о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.

Бывшая 26-летняя модель отказалась назвать причину, из-за которой разрушился её брак с 49-летним монархом, но призналась, что уже покинула Малайзию и находится в России

Воеводина написала на своей странице в Instagram, что не может сдержать слёз, говоря о произошедшем, однако подчеркнула, что это «слёзы счастья и благодарности».

"Я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течёт малазийская кровь", — отметила Оксана.

При этом она добавила, что не станет вновь менять религию и останется мусульманкой, пообещав, что будет воспитывать двухмесячного сына в соответствии с исламом.

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.