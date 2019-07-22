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Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду 

Газета.Ru 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский получил то, что хотел — почти полную власть на Украине.
"Бойся своих желаний", — предостерег Соловьев.
По итогам обработки половины бюллетеней, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может получить 247 мест в парламенте.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал итоги досрочных выборов в парламент на Украине.
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Общество , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Калашников Леонид Иванович , Госдума , Верховная Рада
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