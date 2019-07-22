В Подмосковье нашли редкую «подземную» орхидею

Редчайшую орхидею, которая ведет подземный образ жизни, обнаружили в Московской области , до этого растение замечали в регионе всего три раза, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"На территории заказника "Журавлиная родина" исследователи обнаружили растение, которое до сих пор находили в Подмосковье лишь трижды. Надбородник безлистный, относящийся к группе орхидных, впервые нашли в регионе в конце XIX века, затем в середине 60-х годов, а в последний раз — в начале 90-х. Надбородник видели на землях Солнечногорского, Одинцовского и Клинского округов", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, растение сложно заметить из-за его небольших размеров — 10-15 сантиметров, соцветие обычно насчитывает два-три цветка, которые издают слабый запах ванилина. Также отмечается, что цветок ведет подземный образ жизни.

Эксперты предполагают, что на территории заказника могут быть обнаружены и другие редкие виды лесных орхидей, потому что надбородник, занесенный в Красную книгу России, был обнаружен рядом с крупнейшей в Подмосковье популяцией другой краснокнижной орхидеи — венерина башмачка.