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Видео избиения матерью ребенка у московского банка появилось в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В интернете появилось видео жестоко избиения малыша матерью у офиса банка в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Видео в инстаграм опубликовала работница банка, которая ранее сообщила о произошедшем в полицию.
Инцидент произошел 19 июля в Басманном районе столицы. Женщина обратилась за консультацией в банк вместе с ребенком. Покинув офис, мать нанесла мальчику несколько ударов по лицу и шлепков по телу.
Сейчас женщину разыскивают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что СК проверит информацию об избиении ребенка у банка в Москве.
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