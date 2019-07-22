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В деле группы Дятлова появились новые документы 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ridus опубликовал документы, содержащие информацию о погоде в районе перевала Дятлова в день гибели туристов. Данные, приведённые на сайте издания, идут вразрез с официальной версией развития событий, согласно которой на месте трагедии лыжников застал ураган.
По словам автора статьи, документы со сведениями о погоде в районе перевала в день инцидента на сегодняшний единственные в своём роде, поскольку аналогичные сведения «давно уничтожены и найти снова будет невозможно».
"Ридус"
Согласно приведённым данным, в ночь гибели туристов температура понизилась до минус 28,8 градуса, температура почвы достигла 13,3 градуса ниже нуля, а толщина снежного покрова составила 26 см. При этом скорость ветра не превышала 6 метров в секунду.
«Все эти данные доказывают тот факт, что никакого ураганного ветра над перевалом не было. А толщина снежного покрова и средние показатели суточной температуры доказывают, что не было там и лавины, или т. н. сдвига снежной плиты», — заявил гражданский журналист Валентин Дегтерёв.
По его словам, сведений о погоде до сих пор нет в материалах уголовного дела, поскольку они «помешали бы» официальной версии с утверждением об урагане, как о причине гибели туристов.
Комментарии1
Общество , Валентин Дегтерев , Ридус
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