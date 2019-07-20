Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Российский автоблогер Эрик Китуашвили , известный как Давидыч, сделал 1251 приседание в прямом эфире. Трансляция велась на YouTube-канале smotraTV.

Трансляция длилась почти полтора часа. После каждой сотни приседаний Давидыч брал паузу и отдыхал. Ему приносили попить и следили за его состоянием. В конце трансляции он сказал: «Никогда не ходите к Дудю, не отвечайте ему на вопросы».

В мае Давидыч в интервью Юрию Дудю рассказал, как отбывал тюремный срок. Отдельное внимание блогер уделил своей физической подготовке. Он утверждал, что за 3,5 часа мог отжаться 1 500 раз, без остановки сделать 1200 приседаний и выполнить 3000 скручиваний на пресс подряд.

После интервью некоторые спортсмены-блогеры засомневались в правдивости слов Китуашвили и решили повторить сказанное им самостоятельно, писал TJournal. Это получилось не у всех, и некоторые блогеры предположили, что Давидыч преувеличивает. 1 июля блогер опубликовал в своем Instagram пост с обещанием выполнить 20 июля 1200 приседаний. Некоторые подписчики вновь ему не поверили.

В феврале 2016 года Китуашвили задержали по обвинению в страховых мошенничествах. Он считал, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес сотрудников МВД ГИБДД , а также его активную гражданскую позицию. Его приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Из пяти вмененных следствием преступлений по одному он был оправдан, а по двум другим истек срок давности. В декабре 2018 года его освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности.