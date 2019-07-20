ВНИИ труда назвал дефицитные в России профессии

Спрос работодателей на специалистов в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства остаётся неудовлетворённым.

Институт разъясняет, что при высоком спросе на продавцов и охранников, эти профессии, за счёт большого числа соискателей, к дефицитным не относятся. Потребность в среднем юридическом персонале и среднем персонале музеев и библиотек остаётся низкой, передаёт РИА Новости.